الحكومة اليمنية ترحب بجهود المبعوث الأممي لحل الأزمة

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، بجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليًا.



ودعت الحكومة اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الميليشيات الحوثية إلى التجاوب مع الجهود الدولية وعدم الاستمرار في التعنت في مواقفها والانسحاب الكامل والفوري من ميناء ومحافظة الحديدة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ، مؤكدة أن استمرار التعنت سيكون له انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، وأنها ماضية في تحرير محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات.



واستنكرت الحكومة ممارسات الحوثيين تجاه الحديدة ومحافظات الساحل وسكانها، بزرع الألغام في الشوارع والمؤسسات الحكومية والأحياء السكنية، ومنع السكان من الخروج من المناطق القريبة من العمليات العسكرية لاستخدامهم كدروع بشرية، محذرة من خطورة نشر الألغام البحرية واستهداف الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر في خرق خطير للقانون الدولي، ولا ينبغي للمجتمع الدولي السكوت عنه.



وأشادت الحكومة بمستوى التنسيق الجاري مع التحالف العربي على مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والإنسانية، وبالتقدم الذي تحرزه القوات اليمنية لتحرير مدينة وميناء الحديدة .