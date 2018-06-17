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كأس العالم

تابع لايف مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم 16-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:36 م
البرازيل وسويسرا
البرازيل وسويسرا - صورة أرشيفية
تتوجه أنظار عشاق كرة القدم بعد قليل الى روسيا لمتابعة مباراة البرازيل وسويسرا ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا. 

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معلومات عن مشاهدة البرازيل وسويسرا مباشر اليوم البرازيل Vs سويسرا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلق : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + علي محمد علي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).

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موعد مباراة البرازيل وسويسرا
تبث مباراة البرازيل وسويسرا يوم الأحد 17 يونيو في تمام 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية .







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