ضبط كيلو بانجو ونصف كجم حشيش في القليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 5 أشخاص في قليوب والقناطر الخيرية بحوزتهم كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش اعترفوا بجلبها لزوم المجاملة في الأفراح تم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



كانت المعلومات السرية قد وردت للواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تفيد جلب 5 أشخاص صفقة مخدرات لتوزيعها في قليوب والقناطر الخيرية خلال العيد.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وفي أحد الأكمنة بين مدينتي قليوب والقناطر الخيرية ألقى القبض على المتهمين أثناء استقلاهم دراجتين ناريتين وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش واعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد المجاملة في أفراح أقاربهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

