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كأس العالم

ألمانيا ضد المكسيك.. رقم سلبي جديد لـ المانشافت بعد الهزيمة

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:54 م
صدى البلد
مايكل عياد
تعرض منتخب ألمانيا لهزيمة مباغتة أمام منتخب المكسيك، بنتيجة 0 /1، في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه، والذي بدأ اليوم بمونديال روسيا 2018.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن الهزيمة هي الثانية للألمان في المباراة الافتتاحية في تاريخ مشاركتهم في كأس العالم، حيث خسرت ألمانيا من قبل أمام الجزائر عام 1982، ولكنهم وصلوا للنهائي خلال هذا العام".

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يهزم فيها حامل اللقب خلال المباراة الافتتاحية للبطولة التي تليها، حيث تلقت إسبانبا ايضا في بطولة 2014 هزيمة ثقيلة أمام هولندا بنتيجة 1/5، وكانت حامل لقب بطولة 2010.

وبهذا الانتصار تعتلي المكسيك صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، في انتظار مواجهة السويد وكوريا الجنوبية.

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