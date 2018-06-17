عضو اتحاد الكرة: خائفون من مستوى الحكام قبل مباراة مصر وروسيا

كشف كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن هناك قلقًا وتخوفًا لدى أعضاء المجلس من مستوى الحكام في المونديال، خاصة قبل مباراة الفراعنة أمام روسيا صاحبة الأرض الثلاثاء المقبل .





قال "كردي"، في تصريحات لبرنامج المدرج على قناة Dmc الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد من روسيا، إن الحكام وقعوا في أخطاء واضحة في مباراة روسيا والسعودية ونتج عن هذه الأخطاء أهداف لمنتخب روسيا، وكذلك مباراة ألمانيا والمكسيك شهدت أيضًا أخطاء للحكام.



