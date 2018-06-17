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كأس العالم

عضو اتحاد الكرة: خائفون من مستوى الحكام قبل مباراة مصر وروسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:47 م
كرم كردي
كرم كردي
عمرو ابوبكر
كشف كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن هناك قلقًا وتخوفًا لدى أعضاء المجلس من مستوى الحكام في المونديال، خاصة قبل مباراة الفراعنة أمام روسيا صاحبة الأرض الثلاثاء المقبل .

قال "كردي"، في تصريحات لبرنامج المدرج على قناة Dmc الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد من روسيا، إن الحكام وقعوا في أخطاء واضحة في مباراة روسيا والسعودية ونتج عن هذه الأخطاء أهداف لمنتخب روسيا، وكذلك مباراة ألمانيا والمكسيك شهدت أيضًا أخطاء للحكام.

تابع: أن اتحاد الكرة له الحق في التخوف من مستوى الحكام، موضحًا أنه لن يتم الحديث مع اللاعبين حول هذا الأمر حتى لا يخرجوا عن تركيزهم.

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