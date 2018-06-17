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اقتصاد

عبد المعطي يصل دمياط في جولة تفقدية لمراقبة مواقف الميكروباص.. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:56 م
محمد صبيح
وصل  اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل ، إلى محافظة دمياط وذلك عقب انتهاء جولته فى محافطة الدقهلية، فى إطار متابعة مدى التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة فى المحافظات المختلفة ، بعد زيادة أسعار الوقود.

وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بمناطق دمياط الجديدة وكفر سعد ورأس البر وكفر البطيخ بمحافظة دمياط، وذلك بالتنسيق مع المحافظ ورافقه كل من اللواء مجدي أبو العز مدير الأمن بدمياط واللواء هشام الحفناوي مساعد مدير الأمن ومدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين والأجهزة الرقابية بالمحافظة .

واطمأن " عبد المعطى " على التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، كما طالبهم بضرورة وضع تعريفة الأجرة على الزجاج الأمامى للسيارات حتى يكون لدى المواطن معرفة كاملة بسعر الأجرة المقررة من الجهات المعنية، كما تفقد محطات الوقود وتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمى.

وتبادل رئيس جهاز حماية المستهلك الحديث مع المواطنين داخل مواقف الميكروباص بالمحافظة وطالبهم بعدم الاستجابة لأى سائق يقوم برفع الأجرة عن التعريفة المقررة، وأنه فى حالة حدوث ذلك يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880  وذلك فى إطار مصلحة المستهلك.

‎‫كان اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك قام بعدة جولات ميدانية مفاجئة على مواقف الميكروباص  ومحطات الوقود  منذ أمس  فى العديد من المحافظات المختلفة مثل الشرقية والقليوبية واليوم فى الدقهلية ودمياط للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة وكذلك التأكد من توافر المواد البترولية وبيعها للمواطنين  بالسعر الرسمى .
عبد المعطي يصل دمياط في جولة تفقدية لمراقبة مواقف الميكروباص.. صور
عبد المعطي يصل دمياط في جولة تفقدية لمراقبة مواقف الميكروباص.. صور
عبد المعطي يصل دمياط في جولة تفقدية لمراقبة مواقف الميكروباص.. صور
عبد المعطي يصل دمياط في جولة تفقدية لمراقبة مواقف الميكروباص.. صور
عبد المعطي يصل دمياط في جولة تفقدية لمراقبة مواقف الميكروباص.. صور
عبد المعطي يصل دمياط في جولة تفقدية لمراقبة مواقف الميكروباص.. صور
عبد المعطي يصل دمياط في جولة تفقدية لمراقبة مواقف الميكروباص.. صور
عبد المعطي يصل دمياط في جولة تفقدية لمراقبة مواقف الميكروباص.. صور

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