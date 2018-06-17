غدا .. مؤتمر صحفي لهيكتور كوبر استعدادًا لمواجهة مصر وروسيا

يعقد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة روسيا المقبلة التي ستقام على استاد كريستوفسكي في اطار الجولة الثانية من عمر دور مجموعات كأس العالم.



ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الأخير في السابعة والنصف مساء غد بتوقيت سانتبطرسبرج على الملعب نفسه، ويسبقه مؤتمر صحفي لهيكتور كوبر المدير الفني للفريق و عصام الحضري كابتن الفريق ، فيما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهر غد.



وكان منتخب مصر قد تعرض للخسارة على يد نظيره منتخب أوروجواي بالجولة الأولى من عمر دور مجموعات المونديال بهدف نظيف دون رد.