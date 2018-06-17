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كأس العالم

ألمانيا ضد المكسيك .. طوني خليفة يمدح ليون ويدعو للبرازيل

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:56 م
الإعلامى طوني خليفة
الإعلامى طوني خليفة
القسم الميداني
علق الإعلامى طوني خليفة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر على مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب المكسيك مادحا اللاعب صاحب الأصول اللبنانية "ليون" .

وقال " ‏سقوط ألمانيا صفر/واحد....بنكهة لبنانية...مع تألق اللاعب اللبناني في صفوف المكسيك "ليون"...... والله يستر عالبرازيل لتكتمل الفرحة".

يذكر أن  منتخب المكسيك تغلب على نظيره منتخب ألمانيا حامل اللقب بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "لوجنيكي" فى العاصمة الروسية "موسكو"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

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