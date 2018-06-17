آي فون ترضخ لرغبات المستهلكين هاتف أرخص قريبًا

كشفت تقارير صحفية عن خطط لشركة آي فون لإنتاج هواتف أقل سعرا في المستقبل القريب، بعد شكاوى من مستخدمي الهواتف بشأن ارتفاع أسعار آخر منتجاتها "آيفون إكس".



وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن خطة الشركة الجديدة تعتمد في الأساس على استعمال شاشات "إل سي دي" الأرخص، مما سيسهم في إمكانية بيع الهواتف المقبلة بسعر أقل من "آيفون اكس".



ومن شأن الخطة الجديدة وقف الاعتماد على شاشات "أوليد" عالية التكلفة التي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع سعر "آيفون إكس".



ويبلغ سعر شاشة "أوليد" نحو 100 دولار، مقابل حوالي 40 دولار لشاشات "إل سي دي".



ولم يحظ "آيفون إكس" بالإقبال المتوقع من عشاق علامة "أبل"، ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك سعره المرتفع، الذي بدأ من 999 دولارا في بداية طرحه بالأسواق أواخر العام الماضي.



