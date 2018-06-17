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منوعات

مدربون أجانب: المنتخب المصري يمتلك القدرة للتأهل وتخطي روسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:01 م
صدى البلد
حسن محرم
علق العديد من المدربين على مستوى المنتخب المصري في كأس العالم، موضحين أن المنتخب المصري يمتلك القوى الكافية للصعود، على الرغم من تأثر الفريق بغياب محمد صلاح.

وأجرت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية لقاءات مع العديد من مدربين المنتخبات السابقين في القارة الأفريقية حول مستوى المجموعة التي تضم مصر وأوروجوي وروسيا والسعودية.

وعلق المدرب السابق للمنتخب التونسي، عمار السويح قائلا: "مصر تكتسب شكلًا مختلفًا بوجود صلاح عن غيابه، المصريون أكثر صلابة، رغم أنهم لا يسجلون كثيرا من الأهداف، لكني أرى بأسف لعب مصر بطريقة دفاعية على الرغم من أنها تضم قوة هجومية جيدة، وأعتقد أنها قادرة على عبور الجولة الأولى".

أما مدرب الكاميرون السابق، بيير لوشانتر، فأوضح أنه لا يمكنه التخيل أن روسيا تذهب بعيدا، على الرغم أنها تلعب على أراضيا، مشيرا إلى أن المنتخب الروسي لا يمتلك القوة والروح.

وتابع لوشانتر:" واجهت مصر خلال تصفيات كأس العالم مع منتخب الكونغو، ومصر يعتمد بشكل كبير على صلاح، وإذا لم يعود إلى حالته الطبيعية، فربما تتعقد الأمور.

وأضاف "لكن أيضا، المنتخب المصري ذات تشكيلة صلبة، وبها لاعبون جيدون مثل النني وفتحي وتريزيجه، لكن المنتخب يفتقد الابتكار".

إلا أن لوشانتر يرى أن المنتخب المصري قادر على التأهل للجولة الثانية.

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