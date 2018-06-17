العثور على جثة متعفنة داخل منزل بقرية العزايزة في الغنايم

تكثف وحدة مباحث مركز الغنايم في أسيوط، جهودها، لمعرفة ملابسات العثور على جثة لرجل في نهاية عقده الرابع في حالة تعفن بأحد منازل قرية العزايزة.





كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مركز شرطة الغنايم يفيد بالعثور علي جثة في حالة تعفن رمي بإحدي منازل قرية العزايزة.





وعلي الفور انتقلت وحدة مباحث المركز برئاسة النقيب محمد عطية، رئيس المباحث، ومعاونيه إلي مكان البلاغ وتبين وجود جثة لراجل في نهاية عقده الرابع في حالة تعفن رمي.





تم فرض كردون أمني بمحيط المنزل وانتداب النيابة العامة، ومفتش الصحة بالمدينة، وجار تكثيف الجهود الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة