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ديني

متصلة: أنا في كرب شديد.. وأمين الفتوى ينصحها بـ 3 أمور.. فيديو

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:02 م
3 نصائح لفك الكرب
3 نصائح لفك الكرب
أمل فوزي
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في وقت الشدة والكرب من يخالط الناس ويصبر خير من أن ينعزل عنهم وينشغل بالذكر.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «أنا في كرب شديد، فاعتزلت الناس وأبنائي وشغلت نفسي بالاستغفار والصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- ليفك الله تعالى كربي، فهل ما أفعل صحيح؟»، أنه لا يجب تضييع الواجب، تجاه الأبناء حيث إن الأم منوطة بتربية الأبناء ورعايتهم والقيام على أمرهم، فتُسأل عنهم يوم القيامة.

ودلل بأن النبي يعقوب ظل حزينًا على يوسف عليهما السلام - أكثر من أربعين عامًا حتى ابيضت عيناه من الحزن، لكنه لم يضيع واجبًا تجاه الناس ولا انشغل عن ذكر الله تعالى، منوهًا بأن على الإنسان إذا ما أصابه الكرب أن يلزم عدة أمور، أولها ألا يضيع واجباته، وثانيًا دعاء فك الكرب، الذي ورد في حديث البخاري.

وأضاف أنه مجرد ثناء على الله تعالى، ولكن إذا ما أثنى الإنسان على الله تعالى بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا سيكون سببًا في فك كربه، فقد فينبغي المواظبة عليه في كل وقت في أوقات الشدة والكرب، حيث روى البخاري، أن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» رواه البخاري.

وتابع: وثالثًا عليه بالثناء على الله تعالى دون أن يقول مسألته لله عز وجل وهو سيفرج عنه ويؤتيه ما يريد، مستشهدًا بما ورد في الحديث: «مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ»، مشيرًا إلى أن شدة البلاء ليس دلالة على غضب الله، وإنما كلما اشتد الكرب كلما اقترب العبد من الرب وكان سببًا في رفعته يوم القيامة، فالله تعالى لا يحب أن يعذب عباده ولكنه يحب أن يسمع صوت عبده بالدعاء.

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