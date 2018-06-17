20 صورة لديكور غرف النوم الصغيرة والضيقة

تعد غرف النوم من أهم الحجرات فى أى منزل فهى المكان المخصص للتخلص من أعباء اليوم وأخذ قسط كاف من الراحة والتخلص من أعباء اليوم لذا تحرص المرأة دائما على اختيار ديكور هذه الغرفة بعناية شديدة.



تعاني بعض النساء من صغر مساحة غرفة النوم المخصصة لها حيث أنها لاتكفى لوضع قطع الأثاث الأساسية ولا التكميلية مما يجعل ايجاد ديكور مثالي يتناسب مع ذوقها وفى نفس الوقت تستطيع تطبيقه فى هذه الحجرة الصغيرة أمر فى غاية الصعوبة.



عرض "elledecor " تشكيلة من تصميمات الديكور العالمية الخاصة بغرف النوم صغيرة المساحة بصيحات مختلفة تناسب جميع الأذواق.



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