5 أمور ترجح كفة مصر للفوز على روسيا في لقاء الثلاثاء

بات حتميا على منتخب مصر الفوز على منتخب روسيا في اللقاء الثاني بالمونديال للفريقين والذي يجمعهم مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم، وذلك بعد خسارة اللقاء الأول أمام أوروجواي بهدف نظيف.



ويحتاج منتخب مصر للعودة إلى مضمار المنافسة، فالخسارة تعني تأهل الدب الروسي مع أوروجواي، والتعادل يرجى الأمر للمباراة الأخيرة وسيكون حينها الفريق المصري في حاجة لفوز عرض على السعودية مع هزيمة الدب من أوروجواي أيضا.



واستعد المنتخبان جيدا للقاء الحاسم، وبات كلا من الفريقين على أهبة الإستعداد، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" 5 أمور ترجح كفة مصر في الفوز على روسيا في الموقعة الحاسمة، وهم:



- محمد صلاح

عاد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني إلى التدريبات الجماعية، وظهر بمستوى جيد، وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية جدا للمنتخب على المستوى الهجومي، فهداف الدوري الإنجليزي بات متعطشا جدا للمشاركة وممارسة هوايته المفضلة في التسجيل.



- التصنيف العالمي

يحتل منتخب مصر المركز الـ45 عالميا، بينما يحتل منتخب روسيا المركز السبعين عالميا، وذلك على الرغم من اعتلاء روسيا تصنيف المجموعة ولكن ذلك نظرا لأنه البلد المضيف للبطولة، ومن ثم فذلك الفارق في التصنيف يعكس فارق القوة بين المنتخبين.



- محمد الشناوي

تألق حارس منتخب مصر محمد الشناوي، خلال لقاء أوروجواي وهي المشاركة الدولية الأولى له، يعطي طمأنينة شديدة للجماهير وللمنتخب أيضا، وثقة في أنه من الصعب التسجيل بمرمانا، الأمر الذي يعطي أفضلية حال التسجيل، حيث حصد الشناوي لقب رجل المباراة الماضية.



- المحترفون

يتفوق المنتخب المصري على نظيره الروسي في عدد المحترفين، حيث تضم قائمته حوالي 15 لاعبا، بينما تضم قائمة الدب الروسي لاعبين فقط، الأمر الذي يعطي ثقل وخبرة أكثر للاعبي منتخب مصر، نظرا لضعف الدوري الروسي مقارنة بلاعبي المنتخب الوطني.



- القيمة التسويقية

يتفوق المنتخب المصري أيضا على نظيره الروسي في القيمة التسويقية، وذلك بحوالي 36 مليون يورو، حيث تبلغ قيمة الفراعنة التسويقية 197.23 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الدب الروسي حوالي 161.83 مليون يورو.