الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس تابعة لميليشيا الحوثي في الحديدة

تمكنت قوات الجيش اليمني في ألوية العمالقة ، اليوم الأحد ، من إسقاط طائرة بدون طيار "إيرانية الصنع" تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد.



وقال قائد اللواء الثالث عمالقة العميد عبدالرحمن اللحجي - حسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - إن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار محملة بعبوات متفجرة في منطقة النخيلة شمالي مديرية الدريهمي بالحديدة ، كانت تحاول الميليشيا التجسس بها ورصد تحركات الجيش في الجبهة ، مشيرا إلى أن الميليشيا تعيش في انهيار تام.



وفي السياق ذاته ، ذكر موقع (سبتمبر نت) أن قوات الجيش فرضت سيطرة شبه تامة على معظم المناطق المحيطة بمطار الحديدة من عدة جهات ، لافتا إلى أن المليشيا الانقلابية حفرت أنفاقا داخل المطار ليتحصن مسلحوها بها ، وزرعت الألغام بطرق عشوائية في محاولات لإعاقة تقدم الجيش، فيما فتحت قوات الجيش ممرات آمنة أمام سكان المناطق والأحياء المحيطة بالمطار والتي تدور فيها المعارك مع المليشيا.



وأفاد (سبتمبر نت) بأن ذلك يأتي مع استمرار تقدم قوات الجيش من عدة محاور ، حيث تحركت اليوم باتجاه كيلو 16 لتنفيذ عملية التفافية على المليشيا والتقدم صوب المطار وميناء الحديدة من الجهة الشمالية ، بالتزامن مع غارات مكثفة تشنها مقاتلات التحالف الجوية والبحرية وطيران الأباتشي استهدفت فيها مواقع وتعزيزات المليشيا في المناطق المحيطة بالمطار والميناء.



وأشار (سبتمبر نت) إلى أن عدد قتلى المليشيا - خلال غارات ومعارك الستة الأيام الماضية حتى أمس السبت - بلغ أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى وعددا كبيرا من الأسرى.