شاهد.. تعليق إبراهيم فايق على أداء المنتخب المكسيكي
الأحد 17/يونيو/2018 - 08:50 م
علق الإعلامى إبراهيم فايق بعد الفوز الساحق لمنتخب المكسيك على بطل العالم المنتخب الألماني في افتتاح مباريات كأس العالم .
وغرد "فايق " من خلال حسابه الشخصى على تويتر، قائلًا: "المكسيك عملت ماتش للتاريخ ..فيه كل حاجة دفاع وهجوم ومتعة واستبسال وقوة ومهارة ورجولة والتزام تكتيكى وجرأة وكل ده بمكسب رائع ومستحق امام بطل العالم وحامل اللقب ألمانيا" .
وحقق منتخب المكسيك مفاجأة من العيار الثقيل ونجح فى التغلب على نظيره منتخب ألمانيا حامل اللقب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية "موسكو"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل .