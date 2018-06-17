شاهد.. تعليق إبراهيم فايق على أداء المنتخب المكسيكي

المكسيك عملت ماتش للتاريخ.. فيه كل حاجة.. دفاع وهجوم ومتعة واستبسال وقوة ومهارة ورجولة والتزام تكتيكي وجرأة وكل ده بمكسب رائع ومستحق أمام بطل العالم وحامل اللقب ألمانيا 👏 . — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) June 17, 2018

علق الإعلامى إبراهيم فايق بعد الفوز الساحق لمنتخب المكسيك على بطل العالم المنتخب الألماني في افتتاح مباريات كأس العالم .وغرد "فايق " من خلال حسابه الشخصى على تويتر، قائلًا: "المكسيك عملت ماتش للتاريخ ..فيه كل حاجة دفاع وهجوم ومتعة واستبسال وقوة ومهارة ورجولة والتزام تكتيكى وجرأة وكل ده بمكسب رائع ومستحق امام بطل العالم وحامل اللقب ألمانيا" .وحقق منتخب المكسيك مفاجأة من العيار الثقيل ونجح فى التغلب على نظيره منتخب ألمانيا حامل اللقب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية "موسكو"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل .