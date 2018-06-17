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كأس العالم

رغم تأكيدات الزمالك بضمه.. إبراهيم حسن يقترب من نادي الأهرام

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:46 م
ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
يسري غازي
يترقب الجميع ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن قيام بعض رجال أعمال وشركات سعودية بشراء نادي الأسيوطي سبورت وتغيير اسمه إلى "نادي الأهرام" وهو الأمر الذي قد يتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة، أن إبراهيم حسن لاعب النادي الإسماعيلي سيكون من ضمن الصفقات التي سيتم تدعيم فريق "الأهرام" بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد.

وكان إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد الجزائري خير الدين مضوي ، أن إبراهيم حسن صانع ألعاب الدراويش لم ينتقل لنادي الزمالك مثلما أعلن المستشار مرتضى منصور فى السابق وهناك عرض مميز من أحد الأندية السعودية لضم اللاعب.

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