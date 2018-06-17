كوميديا مميزة يوميًا في مسلسل ريح المدام على MBC مصر

كوميديا غير تقليدية تمزج الإثارة بالمغامرات الغير تقليدية تشهدها أحداث حلقات مُسلسل "ريح المدام" الذي يبدأ عرضه غدًا على شاشة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً.



فبعد أن يقع بطل المُسلسل أحمد فهمي "سلطان" في عواقب أعماله وتكتشف زوجته مي عمر "داليا" خيانته المُستمرة لها تُقرر بالإتفاق مع صديقه المُقرب أكرم حسني "بهجت" الإنتقام منه بصورة غير تقليدية حيث تتقمص يوميًا شخصية جديدة ويخوض زوجها مُغامرة صعبة في محاول الفوز بقلبها والزواج منها مما يُعرضة للكثير من المشاكل والأزمات في إطار من الكوميديا الراقية والمميزة.



يجمع مسلسل "ريح المدام" نخبة من النجوم منهم أحمد فهمي، ومي عمر، ورجاء الجداوي، وأكرم حسني، وإسلام إبراهيم، وغيرهم.