ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تقنية مرعبة يعمل الباحثون في أمريكا عليها قد تكشف ما يدور في المنازل

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:54 ص
الباحثون يعملون
الباحثون يعملون على التقنية
محمد علي
أعلن باحثون من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بأمريكا عن عملهم على تطوير تقنية إشعاعية تسمح برؤية الأشخاص من وراء الجدران، ما يعد أمرًا مستغربًا وعملا كارثيا إن اتيح للناس.

وقال صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن نظام الرصد اللاسلكي، يعتمد على تحليل إشارات الأشعة السينية التي تنبعث من جسم الإنسان، وبناء على ذلك، يقوم بتحديد الطريقة التي يتحرك بها.

ولا يساعد النظام الذكي على رؤية واضحة ودقيقة للشخص، لكنه ينقل صورة عن حركة جسمه، ويصبح من الممكن تحديد موقع قدميه ويديه ورأسه بدقة، كما أنه يساعد على رصد العدو في الظلام الدامس.

ولجأ العلماء في نظامهم المبتكر إلى ما يسمى بـ"الشبكة العصبية" من أجل تحليل الإشارات التي تنبعث من أجسامنا، والتي تكون أضعف بواقع ألف مرة مقارنة بالإشارات التي تصدر عن جهاز "الواي فاي" داخل البيت.

ويراهن العلماء على تطوير نسخة ثلاثية الأبعاد من النظام الذكي حتى يصبح قادرا على رصد الأشخاص بصورة أوضح.

ترشيحاتنا

شاهد .. بوتين يستعرض قوته بصاروخ سويوز

مدرب سويسرا يحذر منتخبات المونديال بعد التعادل مع البرازيل

لطيفة تنشر صورة لها في الحرم المكي

سماع دوي صافرات إنذار في مستوطنات إسرائيلية

لعنة حامل اللقب تطارد كبار أوروبا وإنجاز تاريخي لمنتخبات جديدة

اللاعب البرازيلي ميراندا: هدف سويسرا غير صحيح وبدايتنا سيئة

لوف: أداؤنا كان سيئا في الشوط الأول ولم نسيطر على الكرة

كيم كارداشيان لا تستبعد ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة

نادي الأهرام يضرب الأهلي والزمالك في مقتل بسبب مجدي قفشة

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب اليابان

في يوم الأب العالمي .. ترامب ينشر صورة نادرة لوالده

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

فيديو

بالضحك والهزار .. أفيهات كواليس مسلسل رحيم.. فيديو
صدمة في الوسط الفني بعد رحيل ماهر عصام .. النجوم يودعون جثمان الراحل بالدموع .. محمد عبد الحافظ يكشف وصيته الأخيرة.. والسوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء .. فيديو وصور
ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟