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ديني

نادية عمارة: النبي كان يحب النظر إلى ابنته رقية لهذا السبب

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حكت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، عن حياة النبي بعد وفاة السيدة خديجة، قائلة "غيبها الموت ولكن ظلت تنبض فى قلب النبي وروحه".

وقالت عمارة، فى لقائها على فضائية "الناس"، إن السيدة خديجة بقيت فى حياة النبي فلا يسير إلا وطيفها يتبعه وما إن تشتد به الكربات حتى تطغى إشراقة ذكراها فتبدد الظلمات من حوله.

وأضافت، أن النبي لم يزل الزوج المخلص لذكراها بكل جلال وحب بل إنه كان يحب النظر إلى ابنته رقية لأنها كانت كثيرة الشبه بأمها خديجة فتذكره بجمالها وبسمتها الرقيقة وعقلها الراجح، فيدعوها النبي ويطيل النظر إليها كما يطيل الاستماع إلى حديثها، فلما ماتت رقية بكى وشعر بحزن شديد وأحس وهو يدفنها بأنه يدفن خديجة مرة أخرى.

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