رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد يشن حملات رقابية واسعة بالمحافظات.. تحرير محاضر لمحطات بنزين تمتنع عن بيع الوقود.. ويحذر السائقين من التلاعب بتعريفة الركوب.. صور

اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك:

يطالب المواطنين برفض أي أجرة زائدة عن التعريفة

يتفقد محطات الوقود ومواقف الميكروباص بالمحافظات

حملات رقابية على الشرقية والقليوبية والدقهلية ودمياط





فاجأ رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، عددا من المحافظات بجولات تفقدية على رأس حملات رقابية منذ مساء أمس السبت ومستمرة حتى الآن .





وقاد رئيس الجهاز اللواء دكتور راضى عبد المعطى، حملات في محافظتي الشرقية والقليوبية شملت متابعة انتظام محطات التموين فى بيع السولار والبنزين بالسعر الرسمي المحدد، كما شملت أيضا مواقف السرفيس والتأكد من توزيع منشور التعريفة الجديدة الصادر عن المحافظ وجارى المتابعة واستكمال الحملات.





كما واصل اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملاته المفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بالمحافظات، حيث تفقد محطات الوقود بمدينة المنصورة ومركز شربين بمحافظة الدقهلية فى إطار جولاته المستمرة للاطمئنان على توافر المواد البترولية، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، رافقه فى الحملة مدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين بالمحافظة.





واستقبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى مكتبه بديوان عام المحافظة قبل بدء جولاته على محطات الوقود ومواقف الميكروباص.

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كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك الموقف العمومى بطلخا والمواقف الداخلية بالمحافظة، وحذر السائقين من زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة وإلا سيعرض السائق نفسه للمسائلة القانونية من الجهات المعنية، كما استمع لشكاوى المواطنين من استغلال بعض السائقين تحريك أسعار الوقود وهى تحديد سعر تعريفة الأجرة لخط سير الميكروباص من " المنصورة _ بورسعيد " بـ 25 جنيها وقيامهم بزيادة التعريفة 5 جنيهات لتكون 30 جنيها عند العودة من " بور سعيد ـ المنصورة " ،حيث تواصل رئيس الجهاز مع مدير الأمن ببورسعيد وتم الاتفاق على توحيد سعر تعريفة الأجرة لخط السير بـ 25 جنيه فقط سواء فى الذهاب أو العودة .





كما طالب " عبد المعطى " المواطنين بعدم دفع أى زيادة فى التعريفة وأنه فى حالة إصرار أى سائق على الزيادة دون مبررات يقوم المواطن بالإبلاغ على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588"، إضافة إلى تلقي الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم ‪01281661880‬ ، كما تحدث مع المواطنين الذين أعربو عن سعادتهم بمثل هذه الجولات حتى تكون بمثابة رادع لأى سائق تسول له نفسه زيادة تعريفة الأجرة دون أى مبررات، لافتا الى استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مفاجئ على مواقف الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وأنه فى حالة مخالفة أى سائق سيتم تحرير محاضر ضده وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده‪.‬





ووصل اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل ، إلى محافظة دمياط وذلك عقب انتهاء جولته فى محافطة الدقهلية، فى إطار متابعة مدى التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة فى المحافظات المختلفة ، بعد زيادة أسعار الوقود.





وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بمناطق دمياط الجديدة وكفر سعد ورأس البر وكفر البطيخ بمحافظة دمياط، وذلك بالتنسيق مع المحافظ ورافقه كل من اللواء مجدي أبو العز مدير الأمن بدمياط واللواء هشام الحفناوي مساعد مدير الأمن ومدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين والأجهزة الرقابية بالمحافظة .



