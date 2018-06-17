شاهد.. زحام كبير أمام شبابيك تذاكر مجمع سينمات المعادي

تزاحم العشرات من المواطنين أمام شبابيك تذاكر الدخول أمام مجمع سينمات فاميلى بالمعادى، لحضور أفلام العيد في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.



ويتنافس العديد من الأفلام بموسم عيد الأضحى المبارك هذا العام، أبرزها "ليلة هنا وسرور" لمحمد امام، "قلب امه" لشيكو، "الابلة طمطم" للنجمة ياسمين عبد العزيز، "حرب كرموز" للنجم أمير كرارة والنجم العالمي سكوت آدكنز، "كارما" للنجم عمرو سعد .



يذكر أن آلاف الأسر المصرية خرجت، للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك في المتنزهات والحدائق العامة، وسط حالة من الفرحة والسعادة.