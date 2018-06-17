قرقاش: التحالف هيأ ممرا للإخلاء الآمن للحوثيين في الحديدة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد إن قوات التحالف العربي اتبعت نهجًا مدروسًا ومسؤولا في معركة الحديدة لحماية المدنيين وتدفق المساعدات الإنسانية.



وأكد قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن قوات التحالف أبقت على الطريق من الحديدة إلى صنعاء مفتوحًا، لاستخدامه كممر للإخلاء الآمن للميليشيات الحوثية.



وأضاف أن ميناء الحديدة يواصل العمل بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن هناك 10 سفن محملة بالأغذية والمواد الطبية، قريبة أو في طريقها للحديدة، إلى جانب قوافل برية تتوجه شمالا من عدن.



وأكد الوزير الإماراتي أنه يتم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان حماية المدنيين، موضحا أن ميليشيات الحوثي تنشر القناصة داخل الأحياء والقرى وتستخدم الألغام عشوائيا.



وأشار قرقاش إلى أن عملية الحديدة هدفها مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، في مهمته الصعبة لإقناع الحوثيين بالانسحاب غير المشروط من الحديدة.