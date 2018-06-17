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كأس العالم

البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:00 م
البرازيل وسويسرا
البرازيل وسويسرا
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم منتخب البرازيل على نظيره السويسري بهدف فى المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب روستوف أرينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

بدأ اللقاء بضغط هجومى لمنتخب السامبا وكاد باولينتو ان يسجل الهدف الأول عندما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها وينجح حارس المرمي فى إبعادها إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقه 20 نجح فيليب كوتينيو فى إحراز الهدف الاول من تسديدة صاروخية تسكن شباك حارس مرمى سويسرا .

وأشهر الحكم سيزار أرتورو راموس بالازويلوس البطاقة الصفراء لقائد منتخب سويسرا عقب تدخل قوي مع نيمار فى الدقيقة 31 .

وأهدر خيسوس فرصة الهدف الثاني برأسية غريبة بعد تنفيذ نيمار الضربة الركنية .

وعاد الهدوء إلى أداء البرازيل فى الدقيقة 35 مقارنة بالبداية القوية والحماسية في بداية الشوط الأول ، عقب إحراز كوتينيو الهدف الاول للسامبا.

وشن المنتخب السويسرى هجمة عنترية لكن دفاع البرازيل نجح في التصدى للكرة بعد فشل مهاجم سويسرا في السيطرة على الكرة لتذهب سهلة الى حارس البرازيل فى الدقيقه 38 ، بعدها سدد لاعب منتخب سويسرا تسديدة قوية تصطدم برأس تياجو سيلفا مدافع البرازيل.

وتضم المجموعة الخامسة البرازيل ، صربيا ، سويسرا ، كوستاريكا .
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور

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