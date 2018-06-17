القومي للمرأة: ثالث أيام عيد الفطر خال من التحرش

واصلت غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس لليوم الثالث على التوالى عملية رصد شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال ايام عيد الفطر، فى اطار سعى المجلس القومى للمرأة لحماية النساء والفتيات من التحرش الجنسى ،خاصة خلال مواسم الأعياد والمناسبات.
وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى مديرة غرفة العمليات على أن مكتب الشكاوى بالمجلس لم يتلقى اى شكاوى خاصة بحالات التحرش الجنسي خلال اليوم الثالث لعيد الفطر .
كما تلقى المكتب اليوم عدد 7 شكاوي خاصة بمجال العمل وطلب سكن، والعنف المجتمعي
وأضافت الدكتورة نجلاء العادلى أن المكتب قام بالنزول إلى الحدائق العامة والمنتزهات منها حديقة سرايا القبة ، الحديقة الدولية ، حديقة الفسطاط ولوحظ عدم وجود حالات التحرش الجنسي، مشيرة الى التواجد الامنى المكثف، ودوريات ثابتة ومتحركة لقوات الشرطة ، مع وجود ملحوظ للشرطة النسائية ، ومازال جاريا متابعة المتنزهات النيلية والسينمات والاماكن الاكثر ازدحاما.
وشددت على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.
جدير بالذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب .
والبريد الإلكتروني [email protected]