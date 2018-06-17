شاهد..وصول منتخب انجلترا إلى فولغوغراد لمواجهة تونس

وصل اليوم الأحد منتخب إنجلترا إلى مدينة فولغوغراد الروسية استعدادا لمواجهة منتخب تونس غدا الإثنين فى مستهل المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا.



بدوره أكد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت أن فريقه مستعد للظهور أمام تونس بشكل قوى مشددا على أنه ليس لديه أي مشاكل في الاصابة فى الركبة مع ماركوس راشفورد نجم الفريق.



وكانت بعثة المنتخب الإنجليزي خاضت تدريبا في قاعدة ريبينيو صباح اليوم الأحد قبل السفر إلى فولغوغراد لاستكمال الاستعدادات للمنتخب التونسي.

