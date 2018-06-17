ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شاهد..وصول منتخب انجلترا إلى فولغوغراد لمواجهة تونس

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:57 م
منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
يسري غازي
وصل اليوم الأحد منتخب إنجلترا إلى مدينة فولغوغراد الروسية استعدادا لمواجهة منتخب تونس غدا الإثنين فى مستهل المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا.

بدوره أكد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت أن فريقه مستعد للظهور أمام تونس بشكل قوى مشددا على أنه ليس لديه أي مشاكل في الاصابة فى الركبة مع ماركوس راشفورد نجم الفريق.

وكانت بعثة المنتخب الإنجليزي خاضت تدريبا في قاعدة ريبينيو صباح اليوم الأحد قبل السفر إلى فولغوغراد لاستكمال الاستعدادات للمنتخب التونسي.
شاهد..وصول منتخب انجلترا إلى فولغوغراد لمواجهة تونس
شاهد..وصول منتخب انجلترا إلى فولغوغراد لمواجهة تونس
شاهد..وصول منتخب انجلترا إلى فولغوغراد لمواجهة تونس
شاهد..وصول منتخب انجلترا إلى فولغوغراد لمواجهة تونس

ترشيحاتنا

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوستاريكا وصربيا الشوط الثانى

يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر | لايف

يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر الان لجميع السرعات

مايوهات بحر للمحجبات لعام 2018..صور

بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل موقعة البرتغال .. صور

إسراء وحمدي المرغني نجما مسرح مصر في الساحل الشمالي.. صور

شاهد.. السماء تمطر قريدس وأخطبوط في الصين

كرواتيا تعلن عن غرق سفينة تركية قبالة سواحلها

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرازيل وسويسرا مباشر

مدمن غبي .. يذهب إلى قسم الشرطة للتحقق من جودة المخدر

مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

المصري يوافق على بيع محمد حمدي للاسيوطي مقابل 1.5 مليون دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

مدحت العدل وجلال إبراهيم فى عزاء والدة عبد الحليم علي .. صور

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي

50 صورة مثيرة ترصد هزيمة ألمانيا ضد المكسيك

شاهد.. احتفالات المصريين بأيام العيد تحت درجة حرارة 40 مئوية

فيديو

البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو
كمال اليوسف يطرح أغنية يا جمال العيد.. فيديو
180 مليون دولار إيرادات فيلم Incredibles 2
يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر الان لجميع السرعات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟