ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أخطار غير متوقعة للبس الشبشب في الصيف

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:01 م
الشبشب موضة الصيف
الشبشب موضة الصيف
محمد علي
حين يحل الصيف، يبتعد الناس في أكثر الأحيان عن الأحذية المغلقة، فيقبلون على النعال الصيفية مثل "الشبشب" المنخفض، لكنهم قد لا يدرون أن لها ضررا كبيرا على صحتهم.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المشي بالنعال الصيفية يشكل ضغطا على أصابع القدمين، فيسبب متاعب صحية يستغرق شفاء بعضها فترة زمنية طويلة تصل إلى أشهر.

وبحسب الباحثة في مركز "فوريست بابتست" الطبي في نورث كارولينا، كاميلا لوت، فإن المشي بالنعال يسبب متاعب عدة، مثل آلام الظهر والتهاب الوتر الأخيل وعظمة تسمى "الظنبوب".

فضلا عن ذلك، يؤدي ارتداء النعال الصيفية في كثير من الأحيان إلى تغيير الطريقة التي يتمشى بها الناس.

ويسبب المشي بالنعال مرضا يسمى التهاب اللفافة الأخمصية، وهو التهاب في الرباط الذي يحمي أخمص القدم، ويتطلب الشفاء منه قرابة العام.

أما في حالة القيادة، فيجب على السائق أن يتفادى ارتداء النعال الصيفية بالنظر إلى صعوبة التحكم فيها، واحتمال الوقوع في خطأ التمييز بين الفرامل ودواسة البنزين.

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير حسان التميمي بعد فقدانه البصر

مخرج مصري يعرض فيلما في تل أبيب لتشويه صورة الشرطة المصرية

بعد السيجار .. مارادونا يتهم بالعنصرية بسبب هذا التصرف

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده على إنستجرام بطريقة جديدة

سويسرا تتعادل مع البرازيل في بداية الشوط الثاني .. فيديو

5 أمور ترجح كفة مصر للفوز على روسيا في لقاء الثلاثاء

بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات

رسالة نارية من عمرو أديب لـ منتخب مصر بعد هزيمة ألمانيا أمام المكسيك

رغم تأكيدات الزمالك بضمه.. إبراهيم حسن يقترب من نادي الأهرام

المصري يوافق على بيع محمد حمدي للاسيوطي مقابل 1.5 مليون دولار

مي عز الدين في جلسة تصوير حديثة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

مدحت العدل وجلال إبراهيم فى عزاء والدة عبد الحليم علي .. صورو فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي

فيديو

ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو
كمال اليوسف يطرح أغنية يا جمال العيد.. فيديو
180 مليون دولار إيرادات فيلم Incredibles 2

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟