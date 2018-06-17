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حوادث

السيطرة على حريق بمشتل زهور بالخانكة

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:00 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمشتل زهور ونخيل بناحية قرية القلج التابعة للخانكة دون اى اصابات

تلقى مجدي نحاح رئيس مدينة الخانكة إخطارا بنشوب حريق بمشتل زهور ونخيل بالقلج بالخانكة فانتقل على الفور طلال ربيع نائب رئيس المدينة وتم إبلاغ الحماية المدنية

وانتلقت سيارات الاطفاء وتم اخماد الحريق والنيران دون خسائر في الأرواح وانتدب فريق المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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