محافظ الشرقية يتفقد مجمع المواقف بمنطقة الأحرار بالزقازيق ..صور

قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بجولة مفاجئة لمجمع المواقف بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق للاطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بعد إقرار الحكومة بزيادة المنتجات البترولية مشددًا على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين وقال "لن أسمح بابتزاز المواطنين مطالبًا الجميع بالالتزام بالقواعد الجديدة بتعريفة الركوب وعدم مخالفتها".





ووجه المحافظ، بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضحًا بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف، مشددًا على إدارة المرور بالتعاون مع إدارة المواقف ورؤساء المراكز و المدن بعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة و تطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب و يقوم بإبتزاز المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل و المواقف .





والتقى المحافظ بعدد من المواطنين "المسافرين" وطالبهم بتحمل مسئولياتهم وعدم الخضوع لابتزاز ضعاف النفوس من السائقين والإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات تحدث في الموقف.



