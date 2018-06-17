عزاء والد "أبو" بمسجد عمر مكرم.. الخميس المقبل

حدد المطرب أبو موعد عزاء والده الراحل خالد محمد أبو العينين وذلك يوم الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.



وتوفى والد المطرب "أبو" المهندس خالد محمد أبو العينين، الجمعة الماضية وتم تشييع الجنازة من مسجد العباسى ببورسعيد.



يذكر أن المطرب "أبو" حقق نجاحا كبيرا للغاية من خلال أغنية "3 دقات"، وشاركته فى غنائها النجمة يسرا كما قدم منذ ايام قليلة اغنية بعنوان "اتفرعن" التى قدمها للمنتخب المصرى بمناسبة مشاركتهم فى كأس العالم المقام حاليا فى روسيا.



