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أخبار البلد

رئيس أفغانستان يستقبل أعضاء السفارة المصرية والبعثة الأزهرية

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:12 م
مبنى اللوتس
مبنى اللوتس
محمد وديع
وجه الرئيس الأفغاني أشرف غني دعوة رسمية إلي كل من البعثة الأزهرية المصرية والقائم بالأعمال بالإنابة وأعضاء السفارة المصرية في كابول لمأدبة إفطار في القصر الجمهوري بالعاصمة الأفغانية، حيث تعد تلك هي المرة الأولي التي يقوم بها الرئيس الأفغاني بدعوة أي من البعثات الدبلوماسية أو التعليمية المعتمدة في كابول للقصر الرئاسي، بما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به البعثة الأزهرية المصرية في أفغانستان.

وطلب الرئيس الأفغاني من هاني صلاح القائم بالأعمال بالإنابة المصري توجيه تحياته وتقديره إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له التوفيق خلال فترة رئاسته الثانية.

وألقي رئيس البعثة الأزهرية في كابول كلمة أشار فيها إلى الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، كما نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأفغاني، وكذلك تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

واستعرض النشاط الذي تقوم به البعثة الأزهرية في كابول والذي لا يقتصر فقط علي النشاط التعليمي، ولكن يمتد ليشمل جوانب أخري ثقافية مثل البرامج التليفزيونية الأفغانية التي يشارك فيها أعضاء البعثة الأزهرية، وعقد الورش التدريبية، والمسابقات الأدبية، منوها إلى وجود أكثر من 830 طالبا بالمعهد الأزهري المصري في كابول، بالإضافة إلي 1045 طالبا أفغانيا ما بين مرحلة الليسانس والماجستير والدكتوراه يدرسون حاليا بالأزهر الشريف، مشددا علي الدور البارز للأزهر الشريف في دعم العلاقات الثنائية منذ إبرام معاهدة الصداقة بين البلدين في 30 مايو 1928.

من جانبه، قام الرئيس الأفغاني بإلقاء كلمة عبر فيها عن تقديره لجهود العلماء والفقهاء المصريين الأجلاء على مر التاريخ، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد، لإشاعة قيم التسامح والتكافل في أفغانستان، والتصدي بالحكمة والموعظة الحسنة لدعوات التطرف والغلو، مضيفًا أن الدور الذي يمارسه مبعوثو الأزهر الشريف في أفغانستان يتجاوز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتميزة التي تجمع البلدين. كما نوه إلى أن أهم مجددي الفكر الإسلامي في القرن التاسع عشر كانا الشيخ جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده، وأن دورهما في تجديد الفكر الإسلامي يعكس العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والأفغاني.

ووجه الرئيس الأفغاني – بناء على طلب القائم بالأعمال بالإنابة المصري - بتخصيص قطعة أرض مميزة لتكون مقرا جديدا للبعثة الأزهرية، متمنيا اتساع نشاط الأزهر الشريف ليشمل مدنا أخري بأفغانستان إلى جانب كابول.

وقام القائم بالأعمال بالإنابة وبرفقته رئيس البعثة الأزهرية بتقديم درع تقدير للرئيس الأفغاني، للإعراب عن تقدير الجانب المصري لكل ما يقدمه من دعم للبعثة الأزهرية في أفغانستان.

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