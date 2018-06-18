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منوعات

أكثر من 10 طرق يتجسس بها "فيس بوك" عليك.. بعضها سيدهشك

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:00 ص
مارك زوكربيرج مؤسس
مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك
محمد علي
عرضت شركة فيس بوك تقريرا حديثا من 454 صفحة للرد على الأسئلة التي فشل مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي للشركة، في الرد عليها أثناء أمام الكونجرس الأمريكي في أبريل الماضي.

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن التقرير يفصل في الطرق المخيفة التي يتبعها موقع "فيس بوك" لمتابعة ومراقبة أنشطة مستخدميه، والتي تشمل تتبع حركات الماوس وتسجيل مستويات البطارية ورصد الأجهزة الموجودة بالقرب من المستخدم الموجود على نفس الشبكة، والتي قد تصل إلى 18 طريقة.

وتابعت الصحيفة، أن أعضاء لجنتین منفصلتین استجوبوا مارك زوكربیرج حول فضیحة "كامبریدج أنالیتیكا"، لكنه فشل في الإجابة عن العدید من استفساراتهم، والتقریر الجدید محاولة من "فیس بوك" للرد على أسئلتهم، رغم أنه لا یلقي سوى القلیل من الضوء على تفاصیل فضیحة "كامبریدج أنالیتیكا".

ومع ذلك، فإنه یحتوي على العدید من الإفصاحات المتعلقة بطریقة جمع البیانات عن المستخدمین، بعضها غیر مفاجئ، مثل الوقت الذي یقضيه الأشخاص على "فيسبوك"، في حین أن البعض الآخر قد یشكل صدمة لمعظم المستخدمین.

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