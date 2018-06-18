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فن

3 أسباب تبرر تصدر أمير كرارة الإيرادات في موسم الفطر السينمائي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:43 ص
صدى البلد
نورا نبيل
تصدر فيلم "حرب كرموز" الإيرادات وتفوق على جميع الأفلام المنافسة له رغم انها ضمت مجموعة من كبار النجوم في موسم عيد الفطر السينمائي.

وهناك ثلاثة اسباب تفسر تفوق "حرب كرموز" على غيره من الأفلام أولها وجود الفنان أمير كرارة، بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل "كلبش 2" خلال شهر رمضان الماضي لذا أصبح الجمهور يثق في اختياراته الفنية.

السبب الثاني الذي دفع الجمهور للإقبال على مشاهدة "حرب كرموز" هو "البرومو" المميز، وكما يقال فان الجواب يظهر من عنوانه، والبرومو كان مشوقا للغاية ودفع الجمهور لدخول السينما لمتابعة أحداثه.

السبب الثالث هو مجموعة النجوم التي يضمها العمل، خاصة ان الجمهور ينجذب للأعمال التي تضم نخبة كبيرة من الفنانين منهم غادة عبد الرازق ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وروجينا وإيمان العاصي.

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