سويسرا تتعادل مع البرازيل في بداية الشوط الثاني .. فيديو

أحرز ستيفين زوبير هدف التعادل لمنتخب سويسرا في شباك البرازيل، مع بداية الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب روستوف أرينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.



جاء هدف سويسرا فى الدقيقة 50 عن طريق زوبير من رأسية قوية تسكن شباك حارس البرازيل .



وطالب لاعبو البرازيل حكم المباراة برؤية الهدف من حكم الفيديو نتيجة لدفع صاحب الهدف مدافع البرازيل أثناء تنفيذ الركلة الركنية .



وافتتح البرازيل التهديف فى الدقيقة 20 من الشوط الاول من تسديدة صاروخية تسكن شباك حارس مرمى سويسرا.



وتضم المجموعة الخامسة البرازيل ، صربيا ، سويسرا ، كوستاريكا.