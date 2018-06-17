ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

سويسرا تتعادل مع البرازيل في بداية الشوط الثاني .. فيديو

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:20 م
صدى البلد
حسن العمدة
أحرز ستيفين زوبير هدف التعادل لمنتخب سويسرا في شباك البرازيل، مع بداية الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب روستوف أرينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

جاء هدف سويسرا فى الدقيقة 50 عن طريق زوبير من رأسية قوية تسكن شباك حارس البرازيل .

وطالب لاعبو البرازيل حكم المباراة برؤية الهدف من حكم الفيديو نتيجة لدفع صاحب الهدف مدافع البرازيل أثناء تنفيذ الركلة الركنية .

وافتتح البرازيل التهديف فى الدقيقة 20 من الشوط الاول من تسديدة صاروخية تسكن شباك حارس مرمى سويسرا.

وتضم المجموعة الخامسة البرازيل ، صربيا ، سويسرا ، كوستاريكا.

ترشيحاتنا

بعد وفاة ماهر عصام .. 10 معلومات مثيرة لاتعرفها عن مرضه

حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء أيام رمضان .. فيديو

الان بث حي ومباشر رابط مباراة المانيا والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر

سويسرا تتعادل مع البرازيل في بداية الشوط الثاني .. فيديو

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة المانيا والمكسيك الان مباشر الاسطورة الان

مفاجأة في تشكيل البرازيل لمواجهة سويسرا بالمونديال

عاجل.. انطلاق مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر

مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

بث مباشر المانيا والمكسيك | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

تابع لايف مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر اليوم 16-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

مدمن غبي .. يذهب إلى قسم الشرطة للتحقق من جودة المخدر

عاجل.. انطلاق مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

مدحت العدل وجلال إبراهيم فى عزاء والدة عبد الحليم علي .. صور

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي

50 صورة مثيرة ترصد هزيمة ألمانيا ضد المكسيك

شاهد.. احتفالات المصريين بأيام العيد تحت درجة حرارة 40 مئوية

فيديو

البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو
كمال اليوسف يطرح أغنية يا جمال العيد.. فيديو
180 مليون دولار إيرادات فيلم Incredibles 2
يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر الان لجميع السرعات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟