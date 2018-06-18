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فن

في عيد ميلادها .. معلومات لا تعرفها عن ليلى شعير

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى شعير والتي أكملت اليوم عامها الـ78.

ما لا يعرفه الكثير إن ليلى بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء وتميزت في هذا المجال وترددت أخبار كثيرة أنها حاصلة على لقب ملكة جمال مصر إلا أنها نفت ذلك الأمر منذ سنوات وأكدت أنها لم تتقدم لم تتقدم للمسابقة من الأساس.

كان والد ليلى شعير رافضًا لدخولها مجال الفن ولكنها نجحت في اقناعه ويعد فيلم ما تيجي نرقص هو آخر عمل شاركت ليلى شعير في بطولته.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت ليلى شعير في بطولتها فيلم عائلة زيزي حيث قدمت دور الفتاة التي تمارس رياضة اليوجا.

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