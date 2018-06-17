ضبط 8 محطات وقود و6 مستودعات غاز مخالفة بالبحيرة.. وغرفة عمليات رئيسية لتلقي شكاوى المواطنين عن تعريفة الركوب الجديدة.. صور

ضبط 59 ألف لتر مواد بترولية قبل تهريبها للبيع بالسوق السوداء بالبحيرة

لوحات إرشادية بتعريفة الركوب الجديدة بجميع المواقف وعلى السيارات

ضبط أصحاب 4 محطات وقود لامتناعهم عن بيع المحروقات للمواطنين

كثفت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة البحيرة حملاتها على محطات تموين السيارات ومجمع مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للأجرة وبلائحة أسعار المحروقات التى صدرت صباح أمس السبت وضبط تجار السوق السوداء.وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة عدة حملات مكبرة للرقابة على الأسواق وعمليات بيع المواد البترولية المدعمة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي وبمشاركة إدارة التجارة الداخلية برئاسة المهندس احمد ضيف الله ومديري إدارات تموين "مركز وبندر دمنهور، المحمودية، ايتاى البارود، شبراخيت".أسفرت الحملات فى المحمودية عن ضبط احدى محطات المواد البترولية قام صاحبها بالتصرف بالبيع لعدد3000لتر سولار بعد مراجعة سجل 21بترول عن يومى 15،16 من الشهر الجارى و تحرير 3 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم إعلانهم عن أسعار الاسطوانات الجديدة بالإضافة الى تحرير محضر توقف لمحطة تموين سيارات عن العمل والبيع للجمهور بدون إذن مسبق، ضبط كميات من المواد البترولية داخل المحطة أكثر من الكميات المدونة بالسجل وذلك بعد قياس الكميات الفعلية بالمحطة بمقدار 2300 لتر بنزين 80، و9300 لتر سولار.وتم ضبط محطة أخرى قام صاحبها بالتلاعب فى سجل 21 بترول حيث تلاحظ وجود كميات أكثر من المدونة بالسجل بمقدار 8400 لتر بنزين 80، و17000 لتر سولار تجميعها وضبط 2800 بمحطتي وقود بشبراخيت قام أصحابها بالامتناع عن بيعها للجمهور وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.وفى إيتاى البارود أسفرت الحملات عن ضبط محطتين لتموين السيارات قامت بتجميع كمية قدرها 6000 لتر بنزين 80، و10 الاف لتر سولار مدعم وحجبها عن الجمهور لخلق أزمة عدم وجود مواد بترولية بالبحيرة. وتم التحفظ على الكميات التي ضبطت ومصادرتها وتم أيضا تحرير 3محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم اعلانهم عن اسعار الاسطوانات الجديدة وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.وفى ذات السياق شهد مجمع مواقف دمنهور الرئيسي بمحافظة البحيرة، فى اول يوم لارتفاع اسعار المحروقات غيابا تاما عن الرقابة على السائقين وعدم التزامهم بتعريفة الركوب التى قررتها المحافظة أمس السبت مما أدى إلى قيام السائقين بفرض تعريفة ركوب أكثر من التى قررتها المحافظة على المواطنين، الأمر الذي دفعهم للرضوخ للزيادة المفروضة عليهم.وتفقدت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير الأعمال بمحافظة البحيرة، سير العمل داخل موقف مدينة دمنهور للسيارات الأجرة وكذلك محطات وقود السيارات، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الوقود، للتأكد من انتظام سير العمل بها والتزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة.والتقت "عبده" ببعض السائقين بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب ومدى التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة لهم، كما استمعت إلى بعض الركاب للتأكد من التزام السائقين بالأجرة الجديدة المقررة للمواصلات دون أى استغلال من السائقين ووجهت بوضع لوحات إرشادية واضحة على جميع المواقف، تبين التعريفة الجديدة، وكذلك وضع ملصقات على السيارات بالتعريفة وخطوط السير.وتابعت "عبده" حركة البيع بمحطات وقود السيارات للاطمئنان على توافر المواد البترولية داخل المحطات والالتزام بالأسعار الجديدة للوقود ووضع ملصقات بالأسعار على طلمبات البيع لإرشاد المواطنين، مشيرة الى تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام لتلقي الشكاوى من المواطنين حول تعريفة الأجرة للركاب عقب زيادة أسعار الوقود، لافتة الى إخطار مجالس المدن بالأسعار الرسمية للمحروقات والغاز حتى يتم إلزام أصحاب محطات الوقود ومستودعات الغاز بالأسعار الرسمية وعدم الزيادة، مشددة على ضرورة متابعة مواقف سيارات الأجرة والتنسيق بين مشروع المواقف بالمركز ومشروع المواقف بدمنهور من خلال تفعيل غرفة العمليات بالمراكز على مدار ٢٤ ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل معها والتنسيق مع إدارة المرور .وقررت "عبده" توزيع عدد من أتوبيسات مشروع النقل الداخلي الخاص بالمحافظة على مراكز المحافظة المختلفة لمواجهة أي آثار قد تحدث من جانب سائقى سيارات الأجرة بالإضافة إلى توفير بنرات بجميع مداخل مواقف السيارات يسجل عليها التعريفة الجديدة لجميع الخطوط ومتابعة توافر المنتجات البترولية بجميع محطات الوقود.