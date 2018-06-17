ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

سانشيز لاعب أوروجواي: كان حلما أن أخوض أول مباراة لي بالمونديال

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:36 م
سانشيز لاعب أوروجواي
سانشيز لاعب أوروجواي
أ ش أ
أكد كارلوس سانشيز، لاعب وسط منتخب أوروجواي، اليوم الأحد أنه عاش "حلما" خلال مباراته الأولى في المونديال يوم الجمعة الماضي أمام مصر والتي انتهت بهدف نظيف لـ"السيليستي" سجله خوسيه ماريا خيمينيز قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وصنع سانشيز لقطة الهدف عندما نفذ مخالفة من الجانب الأيمن ارتقى لها مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني فوق الجميع وحلها برأسه في الشباك، ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره بالمونديال.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي اليوم بمدينة نيجني نوفجورود "لقد كان حلما أن أخوض أول مباراة لي في المونديال، بذلت الكثير من الجهد والعمل لأكون متواجدا هنا ومساعدة زملائي في الفريق، لقد حلمت بهذا الأمر وانتظرته".

وتابع، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإسبانية، "لقد بذلت جهدا كبيرا لكي أكون تحت تصرف المدرب، لقد شاهدت الفريق في حالة تركيز شديد، وفي أي لحظة كان من الممكن أن يأتي الهدف، لقد قدمنا مباراة كبيرة على المستوى الجماعي، نشكر الرب على أن الهدف جاء في النهاية، وهو ما منحنا الهدوء والنقاط الثلاث، وهو ما كنا نبحث عنه".

وأقر لاعب مونتيري المكسيكي أنهم تمرنوا على لعبة الهدف أكثر من مرة، في الوقت الذي أوضح أن أوسكار واشنطن تاباريز، المدير الفني، يركز كثيرا على الكرات الثابتة خلال الحصص التدريبية.

وشدد صاحب الـ33 عاما على شعوره بـ"السعادة" الكبيرة على بداية المشوار بتحقيق فوزا هاما على مصر، مؤكدا أنهم شعروا ببعض التوتر خلال مباراتهم الأولى في المونديال.

وتحدث سانشيز عن خصمه المقبل في المجموعة، المنتخب السعودي الذي خسر مباراته الافتتاحية بخسارة ثقيلة (5-0) على يد روسيا، حيث أشار إلى أنه على الرغم من هذه الخسارة إلا أنه فريق "قوي للغاية" ولا يترك المساحات، إلا أنه أكد أنهم يشغلون أنفسهم بحالتهم فقط وبتقديم مستواهم المعتاد في كل مباراة.

ويتقاسم "السيليستي" صدارة المجموعة الأولى مع أصحاب الضيافة، المنتخب الروسي، برصيد 3 نقاط لكليهما مع أفضلية روسيا بفارق الأهداف، بينما تحتل مصر المركز الثالث بدون رصيد، وبفارق الأهداف أمام السعودية متذيل الترتيب.

وسيلتقي "الفراعنة" يوم الثلاثاء المقبل أمام روسيا على ملعب (سانت بطرسبرج) في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لرفاق النجم محمد صلاح، بينما ستواجه أوروجواي في اليوم التالي المنتخب السعودي على ملعب (روستوف أرينا) بحثا عن انتصار ثان يضمن لها مقعدا في ثمن النهائي.

ترشيحاتنا

سويسرا تتعادل مع البرازيل في بداية الشوط الثاني .. فيديو

شعبة السيارات تكشف الزيادة المتوقعة في الأسعار

مفاجأة في تشكيل البرازيل لمواجهة سويسرا بالمونديال

منتخب المكسيك يسقط ألمانيا حامل اللقب بهدف في المونديال.. فيديو وصور

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير حسان التميمي بعد فقدانه البصر

5 أمور ترجح كفة مصر للفوز على روسيا في لقاء الثلاثاء

30 دقيقة .. سيطرة تامة من البرازيل وتراجع سويسرا عقب هدف كوتينيو

نقل آمال فريد إلى مستشفى المعلمين بعد تدهور حالتها الصحية

رسالة نارية من عمرو أديب لـ منتخب مصر بعد هزيمة ألمانيا أمام المكسيك

أحمد حسن يشيد بلاعب البرتغال لهذا السبب

بعد وفاة ماهر عصام .. 10 معلومات مثيرة لاتعرفها عن مرضه

مايوهات بحر للمحجبات لعام 2018..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

مدحت العدل وجلال إبراهيم فى عزاء والدة عبد الحليم علي .. صور

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي

50 صورة مثيرة ترصد هزيمة ألمانيا ضد المكسيك

شاهد.. احتفالات المصريين بأيام العيد تحت درجة حرارة 40 مئوية

فيديو

البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو
كمال اليوسف يطرح أغنية يا جمال العيد.. فيديو
180 مليون دولار إيرادات فيلم Incredibles 2
يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر الان لجميع السرعات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟