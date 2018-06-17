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أخبار العالم

أمريكا تقدم 47 مطلبا إلى كوريا الشمالية بشأن ترسانتها النووية

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:33 م
دونالد ترامب وكيم
دونالد ترامب وكيم جونج أون
محمد عثمان
قال وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، إن الولايات المتحدة قدمت 47 مطلبًا إلى كوريا الشمالية في إطار الاتفاق المبرم بينهما حول نزع السلاح النووي من بيونج يانج.

وأوضح وزير الخارجية الياباني في لقاء مع قناة "إن إتش كيه" اليابانية في نسختها الروسية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وافق على نزع السلاح النووي بالكامل من بلاده، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أبلغ بيونج يانج أن الجانب الأمريكي يريد إزالة كل الأسلحة النووية وغيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الصواريخ وجميع المرافق ذات الصلة.

وأضاف: "تم تقديم 47 مطلبا لكوريا الشمالية في هذا الصدد، وإذا لم تقم بيونج يانج بتنفيذ جميع هذه المطالب أثناء نزع سلاحها النووي بالكامل، فلن يتم رفع العقوبات عن كاهل كوريا الشمالية".

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو الجاري قمة ثنائية في سنغافورة هي الأولى بينهما، وتم خلالها التوقيع على وثيقة مشتركة وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "هامة وشاملة ومفصلة"، وأنها قادرة على حل "مشكلة كبيرة وخطيرة".

بدوره، شكر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي ترامب على الاجتماع التاريخي وقال إن الأطراف قررت "ترك الماضي وراءها". ووفقا له: "سوف يرى العالم الآن تغييرات كبيرة".

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