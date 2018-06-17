20 دقيقة.. سويسرا تتعادل.. والبرازيل تبحث عن طوق نجاة.. فيديو

يواجه البرازيل نظيره المنتخب السويسري في المباراة التي تجمعهما حاليا علي ملعب روستوف أرينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.



وبدأ المنتخب السويسري الشوط الثاني بالضغط علي لاعبي السامبا فى وسط الملعب.



وأشهر حكم المباراة الإنذار الثاني لكاسيميرو لاعب وسط ملعب البرازيل عقب تدخل قوي مع لاعب منتخب سويسرا .



ونجح منتخب سويسرا من أحراز هدف التعادل من ضربة ركنية نفذها شاكيري بنجاح وقابلها ستيفن زبير برأسه من فوق لاعبي البرازيل ليسجل التعادل لمنتخب بلاده.



وسدد كوتينهو كرة قوية تصطدم بالدفاع السويسري ثم يسددها مرة أخرى يتصدى لها أيضا الدفاع .



وفي الدقيقة 60 قام مدرب منتخب البرازيل لآجراء اول تبديل بخروج كاسيميرو ودخول فرناندينيو.



- الشوط الأول :



بدأ اللقاء بضغط هجومى بمنتخب السامبا وكاد باولينتو ان يسجل هدف الأول عندما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها وينجح حارس المرمي فى إبعادها إلى ضربة ركنية.



وفي الدقيقة 20 نجح فيليب كوتينيو فى أحراز الهدف الاول من تسديدة صاروخية تسكن شباك حارس مرمى سويسرا .



وأشهر الحكم سيزار أرتورو راموس بالازويلوس البطاقة الصفراء لقائد منتخب سويسرا عقب تدخل قوي مع نيمار فى الدقيقة 31، وأهدر خيسوس فرصة الهدف الثاني برأسية غريبة بعد تنفيذ نيمار ركلة الركنية .



وعاد الهدوء إلى أداء البرازيل فى الدقيقه 35 مقارنة بالبداية القوية والحماسية في بداية الشوط الأول ، عقب أحراز كوتنيو الهدف الاول للسامبا .



وشن المنتخب السويسرى هجمة عنترية لكن دفاع البرازيل نجح في التصدى للكرة بعد فشل مهاجم سويسرا في السيطرة على الكرة لتذهب سهلة الى حارس البرازيل فى الدقيقه 38 ، وبعدها سدد لاعب منتخب سويسرا تسديدة قوية تصطدم برأس تياجو سيلفا مدافع البرازيل.



وتضم المجموعه الخامسة ، البرازيل ، صربيا ، سويسرا ، كوستاريكا.