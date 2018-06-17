تناول قشر الليمون واكتشف ما سيحدث للجسم

لا يعلم الكثير منا الفوائد العديدة التي تعود على الجسم من تناول قشور الليمون، وهو ما يجعلنا لا نتناوله بصورة مستمرة، ولكن عقب الإطلاع على السطور التالية حتما سيتغير الأمر كثيرا خاصة أن تناوله يساعد على منح الجسم الفيتامينات المهمة للجسم.





ووفقا لما جاء في موقع "برايد سايد"، فأن تناول قشر الليمون، يساعد في القضاء على مشكلة آلام المعدة لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى ذلك فأن تناول قشر الليمون يساهم في التخلص من مشكلة الفطريات الموجودة في المعدة.



