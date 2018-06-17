زحام أمام دور السينما في وسط البلد ثالث أيام العيد.. فيديو وصور

توافد العشرات من المواطنين أمام شبابيك دور العرض السينمائي في وسط القاهرة، لمشاهدة أفلام العيد، مع تنظيم الشرطة للصفوف، وفرض الالتزام على المتواجدين في محيط السينما، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.



وتواجد أفراد الأمن لتنظيم الدخول ومنع نشوب أعمال شغب بين الحاضرين، على أبواب السينما، ولتسهيل مرور السيارات بشارع طلعت حرب.



ويتنافس العديد من الأفلام بموسم عيد الأضحى المبارك هذا العام، أبرزها "ليلة هنا وسرور" لمحمد امام، "قلب امه" لشيكو، "الابلة طمطم" للنجمة ياسمين عبد العزيز، "حرب كرموز" للنجم أمير كرارة والنجم العالمي سكوت آدكنز، "كارما" للنجم عمرو سعد،



يذكر أن آلاف الأسر المصرية خرجت صباح اليوم الأحد، للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك في المتنزهات والحدائق العامة، وسط حالة من الفرحة والسعادة.