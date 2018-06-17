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أخبار البلد

زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:28 م
صدى البلد
محمد بدران - عمرو سيد
شهد ميدان التحرير زحامًا شديدًا، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم، فتجمع عدد كبير من المواطنين في حديقة الميدان وساحة مجمع التحرير والحديقة المجاورة له، وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين المحتفلين.

وانتظمت حركة السيارات بالميدان، وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة المداخل المؤدية للميدان، والشوارع الرئيسية.

يذكر أن آلاف الأسر المصرية خرجت صباح اليوم الأحد، للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك في المتنزهات والحدائق العامة، وسط حالة من الفرحة والسعادة.
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور
زحام في ميدان التحرير للاحتفال بثالث أيام العيد.. صور

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