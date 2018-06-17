مشروبات سحرية تقضي على سموم الكبد والكلى

يوجد الكثير من المشروبات الهامة التي يجب الحرص على تناولها للقضاء على مشكلة السموم الموجودة في الجسم خاصة في الكلى وهو ما يجعلنا نصاب بالكثير من المشكلات الصحية التي تتعلق بالكلى والكبد، ولا يعلم معظمنا المشروبات اللازمة للقضاء على تلك المشكلة.



فكما جاء في موقع "برايد سايد" هناك مجموعة من المشروبات التي يجب الحرص على تناول مجموعة من المشروبات التي تساعد في منح الجسم المواد المضادة للأكسدة، ويأتي على رأس تلك المشروبات الشعير فيحتوي على الألياف الطبيعية.



وبحسب ما جاء فى الموقع، فأن تناول مشروع الحليب العسل لما يحتويه من فيتامين "ج" اللازم للجسم، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على عنصر البوتاسيم، كما يساعد تناول ملعقة من العسل الأسود فى التخلص من مشكلة السموم بالكبد والكلى، وكذلك مشروب البقدونس.

