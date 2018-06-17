روسيا تحرك سفنها الحربية إلى البحر المتوسط لتنفيذ مهمة عسكرية

أعلن قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود الروسي اليوم، الأحد، أن سفينتين حربيتين روسيتين تحركتا من سيفاستوبول باتجاه البحر المتوسط.





وأضاف بيان صادر عن الأسطول الروسي: "من المخطط بحلول نهاية اليوم أن تنضم السفن إلى قوات الأسطول البحري في منطقة البحر الأقصى وتبدأ في تنفيذ مهامها"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وبحسب الوكالة، فإن السفن عبرت من مضيقي البوسفور والدردنيل واتجهت إلى البحر المتوسط.



