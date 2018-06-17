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أخبار العالم

روسيا تحرك سفنها الحربية إلى البحر المتوسط لتنفيذ مهمة عسكرية

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:19 م
سفن حربية روسية
سفن حربية روسية
محمد عثمان
أعلن قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود الروسي اليوم، الأحد، أن سفينتين حربيتين روسيتين تحركتا من سيفاستوبول باتجاه البحر المتوسط.

وأضاف بيان صادر عن الأسطول الروسي: "من المخطط بحلول نهاية اليوم أن تنضم السفن إلى قوات الأسطول البحري في منطقة البحر الأقصى وتبدأ في تنفيذ مهامها"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وبحسب الوكالة، فإن السفن عبرت من مضيقي البوسفور والدردنيل واتجهت إلى البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت يوم الاثنين الماضي مجموعة عسكرية إلى البحر المتوسط، على رأسها حاملة الطائرات "هاري ترومان"، حيث قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة ستشارك في عملية جوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

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