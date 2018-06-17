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أخبار البلد

الوزراء ينشر انفوجراف لتعريف ركوب سيارات الأجرة بالجيزة والمنيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:23 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نشرت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بمحافظتي الجيزة والمنيا، بهدف إعلام المواطنين واطلاعهم على أسعار تعريفات الركوب الجديدة.

وشدد د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيرًا إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.

الوزراء ينشر انفوجراف لتعريف ركوب سيارات الأجرة بالجيزة والمنيا
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريف ركوب سيارات الأجرة بالجيزة والمنيا

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