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النقاد يقيمون أفلام عيد الفطر .. الموسم خالِ من الإبداع الفنى .. وحرب كرموز الأفضل من حيث الصنع والمتعة.. وقلب أمه الحصان الأسود

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طارق الشناوي: موسم عيد الفطر خال من الإبداع الفني
أحمد سعد الدين: حرب كرموز الأفضل في موسم عيد الفطر
ماجدة خير الله: حرب كرموز وقلب أمه فيلمان جيدان

يشهد موسم أفلام العيد منافسة قوية بين خمسة أفلام حيث يتسابق الجميع للفوز بـ عيدية العيد وبرغم من تحقيق هذه الأفلام ايرادات مقبولة إلا أن هذه الأعمال التى عرضت العيد لم تكن على المستوى المطلوب فنيا ولكنها خاطبت فقط التيار الجمهورى الذى يبحث عن المتعة فقط.

"صدى البلد" رصدت بعض آراء النقاد الذين شاهدوا أفلام العيد هناك من يرى أن فيلم حرب كرموز هو أفضل الأعمال التى قدمت وهناك من يرى ان أفلام العيد لم تنجح فنيا وإبداعيا.

قال الناقد طارق الشناوى، إن موسم عيد الفطر لم يقدم لنا فيلمًا متميزًا فنيًا ولكن قدم لنا فيلمًا جيد الصنع هو "حرب كرموز"، موضحًا أنه يأتى فى الترتيب الأول ولكنه أيضًا يعانى من بعض المشاكل الفنية.

وأضاف "الشناوى"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، "عندما ننظر إلى الأفلام الأربعة الأخرى وهي "كارما، والأبلة طمطم، وقلب أمه، وليلة هنا وسرور" فإن مستوياتها متقاربة وليس هناك الأفضل فيها؛ لأنها تحتوى على كثير من المشاكل الفنية التى أثرت على العمل الفنى.

وأشار إلى أن عيد الفطر هذا العام لم يقدم لنا عملًا يحتوى على إبداعات فنية تمتع الجمهور المتذوق للسينما ولكن هناك فيلم جيد الصنع يعرف كيف يلبى طلبات الجمهور.

وقال الناقد الفنى أحمد سعد الدين إن موسم عيد الفطر هذا العام مختلف عن الاعوام السابقة نظرا لكونه يضم عددا من الأفلام ذات الإنتاج الضخم وهو ما لم يكن معروفا عن موسم عيد الفطر، حيث كان يعتمد على أفلام كوميدية ذات تكلفة قليلة ويهدف لتحقيق إيرادات عالية.

وأضاف سعد الدين فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلا : "أفضل عمل فنى حتى الآن هو فيلم "حرب كرموز" الذى يقوم ببطولته أمير كرارة والذى اعتمد على نجاح مسلسله كلبش وايضا مشاركته فى فيلم "هروب اضطرارى" مع احمد السقا ورغم ان الفيلم به بعض المشاكل الفنية إلا أنه يعتمد بشكل أكبر على النواحى التكتيكية وتحديدا الاكشن الذي يمثل 80 % تقريبا من العمل.

وأشار إلى أن فيلم "ليلة هنا وسرور" الذى يقوم ببطولته محمد عادل امام يأتى فى المركز الثانى وهو فيلم جيد الصنع ويعتمد على الكوميديا ولكنه يعانى من بعض المشاكل الفنية ويأتى فى المركز الثالث كل من فيلمى "قلب امه والابلة طمطم" وهما يعتمدان على الكوميديا لكنهما يلعبان فى المنطقة الدافئة ويعتبران الحصان الأسود لهذا الموسم.

وأوضح: "أرى أن فيلم "كارما" هو عمل يغرد خارج السرب وبالتالى لابد أن يتعامل بنفس الأمر، فلا يمكن الحكم عليه خلال موسم العيد خاصة أنه فيلم يعتمد على فكر معين ويميل الى حد ما للطابع السياسي فلا يمكن مقارنته بالأفلام الأربعة الأخرى.

أما الناقدة ماجدة خير الله فقالت إن موسم افلام عيد الفطر به افلام متنوعة ومن خلال ما شاهدته أرى ان فيلم "حرب كرموز" عملا جيدا قدم لنا دراما مختلفة بها الاكشن والاثارة والمتعة وأتصور انه جيد الصنع.

وأضافت ماجدة خير الله أن العمل الثاني هو فيلم "قلب امه" وهو عمل كوميدي جيد الصنع ويحتوى على توليفة مختلفة من خلال قصة تسمح لصناعها بتقديم أداء جيد ومساحة تمثيلية جيدة.

يذكر أن موسم عيد الفطر ينافس فيه 5 أفلام هم حرب كرموز وكارما وقلب امه والابلة طمطم وليلة هنا وسرور.

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