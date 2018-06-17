ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مرشح معتقل للرئاسة التركية يظهر في التلفزيون لأول مرة منذ 20 شهرا

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:51 م
أردوغان
أردوغان
رويترز
ظهر صلاح الدين دمرداش مرشح المعارضة التركية الموالية للأكراد في انتخابات الرئاسة والمسجون حاليا على شاشات التلفزيون اليوم الأحد لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف العام حيث ألقى كلمة في إطار حملته قبل تلك الانتخابات التي تجرى الأسبوع المقبل.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي اختار الشهر الماضي دمرداش مرشحا رئاسيا له ، وهو مسجون منذ نحو 20 شهرا بتهم أمنية ويواجه حكما بالسجن يصل إلي 142 عاما في حال إدانته.

واضطر دمرداش وهو واحد من أبرز الساسة في تركيا إلى إدارة حملته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من زنزانته في مدينة أدرنة شمال غرب البلاد في حين تشبعت وسائل الإعلام التركية بتغطية للرئيس طيب إردوغان ووزرائه.

وفي كلمة بثتها محطة "تي.آر.تي" الحكومية لمدة عشر دقائق وهو حق له بموجب قانون الانتخابات قال دمرداش إن التصويت لصالح إردوغان وحزبه العدالة والتنمية سيعني وضع مصير البلاد "بين شفتي رجل واحد".

وقال دمرداش "السبب الوحيد في أنني ما زلت هنا هو أن حزب العدالة والتنمية مرعوب مني" مضيفا " يعتقدون أن من الشجاعة تقييدي هنا والذهاب من مكان إلى مكان لنشر الاتهامات ضدي".

وأضاف "إنهم ينتهكون الدستور علانية بالإعلان بأنني مذنب رغم عدم وجود حكم بالإدانة ضدي ويحاولون توجيه الرأي العام من خلال تضليلهم".

وستمثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة يوم الأحد إيذانا بالتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي قوي وهو ما تمت الموافقة عليه بفارق ضئيل في استفتاء العام الماضي.

وفي انتخابات سابقة فاز دمرداش بأصوات خارج نطاق دائرته الكردية الرئيسية ومن المرجح بشكل كبير أن يحصل على الدعم الكافي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة مما يعزز احتمالات دخول حزبه إلى البرلمان.

وقام حزب الشعوب الديمقراطي بعرض كلمته في ميدان باكيركوي في اسطنبول حيث تجمع المئات من أنصاره لمشاهدته.

وقال دمرداش وسط هتافات وتلويح بالأعلام "يجب ألا يكون لديكم أي شك في أنه سيتم تبرئتي أمام القانون بأسرع ما يمكن، ما دامت السلطات القضائية تتبع سيادة القانون وليس توقعات الحكومة".

ترشيحاتنا

30 دقيقة .. سيطرة تامة من البرازيل وتراجع سويسرا عقب هدف كوتينيو

عاجل.. انطلاق مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

الإعلان عن حالات تجسس وغش بين منتخبات كأس العالم في روسيا

ظاهرة استثنائية في مباراة ألمانيا والمكسيك .. صور

نكشف مصير خالد جلال في جهاز الزمالك حال التعاقد مع مدرب أجنبي

5 أمور ترجح كفة مصر للفوز على روسيا في لقاء الثلاثاء

أحمد حسن يشيد بلاعب البرتغال لهذا السبب

روسيا تحرك سفنها الحربية إلى البحر المتوسط لتنفيذ مهمة عسكرية

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير حسان التميمي بعد فقدانه البصر

زلزال يضرب المكسيك بسبب فرحة الجماهير بالفوز على ألمانيا

شاهد .. كوتينيو يتقدم للبرازيل بهدف عالمي أمام سويسرا

مجلس الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة سيارات الأجرة في 3 محافظات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

مدحت العدل وجلال إبراهيم فى عزاء والدة عبد الحليم علي .. صورو فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي

فيديو

ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو
كمال اليوسف يطرح أغنية يا جمال العيد.. فيديو
180 مليون دولار إيرادات فيلم Incredibles 2

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟