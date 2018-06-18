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كأس العالم

اللاعب البرازيلي ميراندا: هدف سويسرا غير صحيح وبدايتنا سيئة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:47 ص
اللاعب البرازيلي
اللاعب البرازيلي ميراندا: هدف سويسرا غير صحيح وبدايتنا سيئة
أ ش أ
أكد جواو ميراندا مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم، أن هدف سويسرا غير صحيح، بسبب وجود دفعة من اللاعب السويسري ستيفن زوبير قبل أن يسجل الهدف بضربة رأسية.

وتعادلت البرازيل مع سويسرا بنتيجة 1-1، اليوم الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لكأس العالم 2018 في روسيا.

واعترض لاعبو المنتخب البرازيلي على حكم اللقاء بعد احتساب هدف المنتخب السويسري، نظرا لوجود دفعة من اللاعب ستيفن زوبير، للمدافع البرازيلي ميراندا.

وعن اللقاء، أضاف مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي، "بداية غير جيدة لنا في المونديال، كنا نعرف أن الأمور لن تكون سهلة علينا، أمام سويسرا"، موضحا أن المنتخب البرازيلي سيغلق ملف لقاء سويسرا، وسيبدأ التفكير في المباراتين القادمتين أمام صربيا وكوستاريكا، من أجل حصد النقاط الست.

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