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فن

أشرف عبد الباقي ينعى ماهر عصام بدعوة مؤثرة

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:02 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نعى الفنان أشرف عبد الباقي الفنان الراحل ماهر عصام الذى وافته المنية صباح اليوم داخل أحد مستشفيات السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 38 عاما.

ونشر أشرف عبد الباقى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا : "الله يرحمك يا ماهر يا عصام ويغفرلك".

كان الفنان ماهر عصام قد تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.

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