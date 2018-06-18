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فن

سينام كوبال تهنئ زوجها بعيد ميلاده

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:14 ص
صدى البلد
نورا نبيل
قامت النجمة التركية سينام كوبال بتهنئة زوجها الممثل كينان اميرزا اوغلو بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لهما معا وعلقت عليها قائلة "كل سنة وانت طيب.. كينان".

من المعروف أن كينان بدأ حياته الفنية عام 2005 بمسلسل "الحياة الميتة" بدور عمار الكوسوفي ونال المسلسل نجاحا باهرا. وفي عام 2006 أطلق الفيلم التركي الشهير "العثماني الأخير" الذي يعد من أفضل الأعمال السينمائية بتركيا، وحصل على اهتمام إعلامي كبير بسبب تجسيد شخصيات حقيقية مثل كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، وقد تزوج من النجمة سينام كوبال في 2016.


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